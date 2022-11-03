Залужный рассказал командующему силами НАТО в Европе об увеличении количества атак России

На отдельных участках фронта интенсивность боевых действий увеличилась втрое – до 80 атак врага в день.

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный провел переговоры с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим армией США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Об этом он сообщил в Facebook.

Каволи и Залужный обсудили ситуацию на фронте.

По словам главнокомандующего ВСУ, она напряжена, однако контролируется. Оккупанты втрое увеличили интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта – до 80 атак ежедневно. Однако Залужный заверил, что украинские защитники крепко держат оборону.

Стороны также отметили проблему ракетных атак России и применение ударных беспилотников.

"Наши партнеры понимают необходимость поставки Украине систем противоракетной и противовоздушной обороны и прилагают к этому значительные усилия. Искренне благодарны им за помощь и поддержку", — отметил Залужный.

Что известно о Кристофере Каволи?

Каволи родился в Западной Германии. С 1987 года он служил в рядах ВС США. Участвовал в войне в Афганистане.

Ранее он был командующим армией США в Европе и Африке (с октября 2020 года по июнь 2022 года). До этого служил командующим армией США в Европе (с января 2018 года до сентября 2020 года).

В мае 2022 г. его утвердили на должность Верховного главнокомандующего союзными войсками НАТО в Европе.

Каволи называют "специалистом по России". Он имеет опыт разработки политики в отношении России в штабе ВС США и знает русский язык.

Ранее сообщалось, что российский хакер сломал страницу Валерия Залужного в Instagram.