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Залужный рассказал, кто для него пример: "Когда сомневаюсь — смотрю на его потрет"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
2 мин
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Залужный рассказал, кто для него пример: "Когда сомневаюсь — смотрю на его потрет"

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Залужный подчеркнул, что покойный Воробьев был для него примером.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, кто для него пример. Это бывший командующий Сухопутными войсками Украины Геннадий Воробьев.

Об этом он сказал в интервью The Economist

"У меня есть портрет покойного Геннадия Петровича Воробьева (командующий Сухопутными войсками Украины с 2009 по 2014 год). Это был человек, которого очень уважали в армии. Почему он у меня здесь? Когда мне спокойно, когда все идет хорошо, эта картинка обычно лежит лицом вниз, мне не нужно на нее смотреть, когда у меня возникают сомнения в чем-то, я выражаю это прямо, я вращаюсь и смотрю на его портрет, пытаясь понять, как поступил бы в этой ситуации Геннадий Воробьев. Это человек, которому было тяжело, потому что он всем помогал. Он знал всех в Вооруженных Силах, их жен, их детей, их племянников и т.д. Ему было тяжело, но он взял то тяжелое бремя и понес его. Это пример", — пояснил Залужный.

Геннадий Воробьев: что известно

Геннадий Воробьев – украинский военный, генерал-полковник, кандидат исторических наук. С 18 ноября 2009 года по 17 января 2014 года – командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. С 16 февраля 2014 года первый заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины. С 21 мая 2016 — и.о. начальника и начальника Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Внезапно умер в 2017 году в возрасте 55 лет.

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Дата публикации
Просмотры
194
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