Залужный рассказал начальнику Вооруженных сил Франции о ситуации на фронте: "Атаки не прекращаются"

Залужный поблагодарил французского генерала за поддержку Украины.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в среду 15 марта обсудил ситуацию на фронте с начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром.
Об этом Залужный написал в социальных сетях.
"Рассказал о положении дел на передовой: атаки противника не прекращаются по всему фронту. Наши защитники героически сопротивляются оккупантам — ситуация контролируемая, несмотря на сложность. Также обсудили вопросы усиления ПВО и подготовки украинских военных. Договорились развивать сотрудничество и поддерживать диалог и дальше", – сообщил Главнокомандующий ВСУ.
Также Валерий Залужный поблагодарил французского генерала за поддержку Украины.
Напомним, глава Минобороны Алексей Резников положительно оценил результаты десятого заседания Контактной группы по обороне Украины.
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