Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Залужный рассказал начальнику Вооруженных сил Франции о ситуации на фронте: "Атаки не прекращаются"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
397
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Залужный рассказал начальнику Вооруженных сил Франции о ситуации на фронте: "Атаки не прекращаются"

Фото: Associated Press

Залужный поблагодарил французского генерала за поддержку Украины.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в среду 15 марта обсудил ситуацию на фронте с начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром.

Об этом Залужный написал в социальных сетях.

"Рассказал о положении дел на передовой: атаки противника не прекращаются по всему фронту. Наши защитники героически сопротивляются оккупантам — ситуация контролируемая, несмотря на сложность. Также обсудили вопросы усиления ПВО и подготовки украинских военных. Договорились развивать сотрудничество и поддерживать диалог и дальше", – сообщил Главнокомандующий ВСУ.

Также Валерий Залужный поблагодарил французского генерала за поддержку Украины.

Напомним, глава Минобороны Алексей Резников положительно оценил результаты десятого заседания Контактной группы по обороне Украины.

Читайте также:

Новая угроза: Россия будет председательствовать в Совбезе ООН | Ельченко

Новая угроза: Россия будет председательствовать в Совбезе ООН | Ельченко

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
397
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация