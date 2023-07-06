Залужный рассказал о контрнаступлении ВСУ: "Инициатива – в наших руках"

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли рассказал о контрнаступлении ВСУ. Он подчеркнул, что ситуация развивается согласно плану, инициатива – в руках ВСУ.

Об этом говорится в сообщении Валерия Залужного в соцсетях.

Главнокомандующий ВСУ сообщил о разговоре с генералом Марком Милли. Речь шла о наступательных действиях ВСУ и ситуации на фронте.

"С генералом Милли также обсудили актуальные потребности вооруженных сил в вооружении и боеприпасах для продолжения освобождения украинской территории от российских оккупантов", — сообщил Залужный.

Также главнокомандующий поблагодарил США за поддержку и поздравил американский народ с Днем независимости.

Напомним, Залужный объяснил, как западная авиация поможет в контрнаступлении.

Также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный резко прокомментировал информацию о потерях на фронте западных танков Leopard.

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