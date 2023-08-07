Залужный рассказал о наступлении и как оккупанты пытаются отвлечь ВСУ на фронте

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли рассказал о наступлении ВСУ. Он заметил, что продолжаются тяжелые бои.

Об этом Главнокомандующий ВСУ написал в социальных сетях.

Залужный отметил, что украинские военные сдерживают российское наступление, целью которого является отвлечение ВСУ от отдельных участков фронта.

"О обороне. Она — устойчивая. Наши воины для этого прилагают максимум усилий. На ряде направлений противник проводит активные штурмовые действия, но успеха не имеет. В частности, это связано с попыткой отвлечь украинские силы от определенных участков фронта", — отметил Главнокомандующий ВСУ.

Валерий Залужный также прокомментировал наступление ВСУ, отметив, что продолжаются тяжелые бои, однако инициатива на стороне Украины.

"О наступлении. Продолжаются тяжелые бои, украинские войска шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед. Инициатива на нашей стороне. Также с генералом Милли обсудили актуальные потребности Вооруженных Сил в вооружении и боеприпасах. Поблагодарил партнеров за помощь и поддержку. Договорились и дальше оставаться на связи и активно взаимодействовать", — подчеркнул генерал.

Напомним, президент Зеленский отметил, что если Россия продолжит атаки на порты Украины и блокирование Черного моря, то до конца войны может остаться без кораблей.

Читайте также: