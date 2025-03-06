Залужный рассказал о новой тактике россиян в войне с Украиной: подробности

Россия никогда не отказывалась от своих захватнических планов по Украине.

Россия испытывает в Украине новый тип войны – войну на истощение, когда удары направлены не только на военные цели, но и на энергетику и гражданскую инфраструктуру.

Об этом заявил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный во время встречи с сообществом Украинского католического университета.

По его словам, враг сознательно атакует энергосистему, больницы, школы и университеты, чтобы запугать мирное население.

“Роботы шуршат по небу, выбивают всю энергетику. Затем летят дорогие ракеты – специально по школам, университетам, больницам. Это новая война”, – подчеркнул Залужный.

Он также предостерег, что если мир не решит эту проблему на глобальном уровне, ситуация может только усугубиться.

"Теперь есть огромная глобальная проблема, которую, если на глобальном уровне не решить, может быть еще другая", — подытожил дипломат.

Напомним, по словам Залужного, победа в войне против России возможна только при создании международной коалиции, подобной антигитлеровскому альянсу во времена Второй мировой войны.

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