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Залужный рассказал о создании "секретного оружия в планировании операций"
Летом 2022 года, когда союзники начали подвергать сомнению эффективность отдельных видов вооружения, возникла необходимость создать оперативный штаб, который бы оценивал потребности ВСУ.
Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный раскрыл детали создания оперативного штаба в немецком Висбадене, который играет ключевую роль в планировании операций ВСУ и координации с западными партнерами.
Об этом он рассказал в Facebook.
По словам Залужного, именно этот штаб стал тем "секретным оружием", которое обеспечивает тесное взаимодействие с союзниками в планировании наступательных действий и определении потребностей в вооружении. Его создание началось еще в апреле 2022 года – сначала как центр координации поставок военной помощи, расположенный в штаб-квартире Европейского командования США в Штутгарте. Впоследствии его перенесли в Висбаден.
Летом 2022 года, когда союзники начали подвергать сомнению эффективность отдельных видов вооружения, возникла необходимость создать оперативный штаб, который оценивал бы потребности ВСУ не только логистически, но и в соответствии со стратегическим планированием боевых операций.
"Тогда у нас и возникла идея создать на базе логистического - оперативный штаб, который анализировал бы спланированные операции ВСУ и, в соответствии со стандартами НАТО, формировал под них потребность. Благодаря поддержке Великобритании эту идею удалось реализовать. И Висбаден получил новое дыхание", - пояснил Залужный.
В этом штабе, по его словам, происходит не только планирование операций, но и моделирование сценариев (военные игры), а также формирование запросов на вооружение, которые затем передаются в Вашингтон и другие столицы партнеров.
"Этот штаб действительно стал нашим с партнерами секретным оружием в планировании операций и формировании потребностей для их реализации", - подытожил он.
Залужный также поделился архивным фото августовской встречи 2023 года с американскими и британскими военными в Украине.