Залужный рассказал о создании "секретного оружия в планировании операций"

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. / © Associated Press

Реклама

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный раскрыл детали создания оперативного штаба в немецком Висбадене, который играет ключевую роль в планировании операций ВСУ и координации с западными партнерами.

Об этом он рассказал в Facebook.

По словам Залужного, именно этот штаб стал тем "секретным оружием", которое обеспечивает тесное взаимодействие с союзниками в планировании наступательных действий и определении потребностей в вооружении. Его создание началось еще в апреле 2022 года – сначала как центр координации поставок военной помощи, расположенный в штаб-квартире Европейского командования США в Штутгарте. Впоследствии его перенесли в Висбаден.

Реклама

Летом 2022 года, когда союзники начали подвергать сомнению эффективность отдельных видов вооружения, возникла необходимость создать оперативный штаб, который оценивал бы потребности ВСУ не только логистически, но и в соответствии со стратегическим планированием боевых операций.

"Тогда у нас и возникла идея создать на базе логистического - оперативный штаб, который анализировал бы спланированные операции ВСУ и, в соответствии со стандартами НАТО, формировал под них потребность. Благодаря поддержке Великобритании эту идею удалось реализовать. И Висбаден получил новое дыхание", - пояснил Залужный.

В этом штабе, по его словам, происходит не только планирование операций, но и моделирование сценариев (военные игры), а также формирование запросов на вооружение, которые затем передаются в Вашингтон и другие столицы партнеров.

"Этот штаб действительно стал нашим с партнерами секретным оружием в планировании операций и формировании потребностей для их реализации", - подытожил он.

© Валерий Залужный / Telegram

Залужный также поделился архивным фото августовской встречи 2023 года с американскими и британскими военными в Украине.