Залужный рассказал о тактике ВСУ и главных целях в первые дни вторжения России

Залужный также был поражен ошибками и действиями военного руководства России.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал о тактике ВСУ в первые дни российского вторжения. ВСУ имели две стратегические цели обороны Украины.

Об этом Главнокомандующий рассказал в интервью американскому журналу Time.

"Мы не могли допустить падения Киева", – сказал Залужный.

Он также отметил, что ВСУ должны были пролить кровь оккупантов, даже если в некоторых местах это стоило бы потерей территорий. Цель заключалась в том, чтобы позволить россиянам наступать, а затем уничтожить их колонны на фронте и линии снабжения в тылу.

К шестому дню вторжения Залужный пришел к выводу, что такая тактика работает. Российские оккупанты не смогли захватить аэропорты вокруг Киева и продвинулись достаточно глубоко.

Кроме того, Залужный был поражен ошибками России, когда враг сталкивался с мощным сопротивлением или терял способность пополнять запасы, он не отступал и не переходил на другой подход.

"Они просто загнали своих солдат на бойню", – сказал Залужный.

Напомним, Залужный попал на обложку еженедельного журнала Time.

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