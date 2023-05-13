Залужный рассказал, сколько еще будет продолжаться война с Россией

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный дал свой прогноз относительно сроков завершения российской агрессии против Украины.

Об этом он заявил в своем интервью Дмитрию Комарову.

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Залужный отметил, что Украина обязательно победит российских захватчиков, но для этого нужно пройти еще "слишком длинный путь".

"Я вижу, как это можно сделать (победить в войне против России), вижу, что еще нужно для этого сделать. Но точно знаю, что до победы еще очень длинный путь. Очень длинный и сложный", — сказал Залужный.

Кроме того, Залужный подчеркнул, что Украина держится за счет людей, которые удерживают свои позиции и лично создают победу.

"Мы придем к этому и обязательно победим. Но снова хочу сказать, что пока все держится на плечах этих простых людей", — сказал Залужный и подчеркнул, что "работы еще очень много".

Напомним, ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный подчеркнул, что кадровые военные вынуждены были воевать против России задолго до полномасштабного вторжения — с лета 2014 года.

Кроме того, мы ранее информировали, что главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный появился на свадьбе украинской пары в то время, когда российская пропаганда распространяет фейки о его "гибели".

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