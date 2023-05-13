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Залужный рассказал, сколько еще будет продолжаться война с Россией

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Залужный рассказал, сколько еще будет продолжаться война с Россией

Залужный ответил, сколько, по его мнению, еще будет продолжаться война

Главнокомандующий Вооруженными силами отметил, что Украина обязательно победит российских захватчиков.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный дал свой прогноз относительно сроков завершения российской агрессии против Украины.

Об этом он заявил в своем интервью Дмитрию Комарову.

Залужный отметил, что Украина обязательно победит российских захватчиков, но для этого нужно пройти еще "слишком длинный путь".

"Я вижу, как это можно сделать (победить в войне против России), вижу, что еще нужно для этого сделать. Но точно знаю, что до победы еще очень длинный путь. Очень длинный и сложный", — сказал Залужный.

Кроме того, Залужный подчеркнул, что Украина держится за счет людей, которые удерживают свои позиции и лично создают победу.

"Мы придем к этому и обязательно победим. Но снова хочу сказать, что пока все держится на плечах этих простых людей", — сказал Залужный и подчеркнул, что "работы еще очень много".

Напомним, ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный подчеркнул, что кадровые военные вынуждены были воевать против России задолго до полномасштабного вторжения — с лета 2014 года.

Кроме того, мы ранее информировали, что главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный появился на свадьбе украинской пары в то время, когда российская пропаганда распространяет фейки о его "гибели".

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Дата публикации
Просмотры
306
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