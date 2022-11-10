Залужный рассказал, сколько населенных пунктов освободили ВСУ в Херсонской области с октября

Только 9 ноября под контроль Украины вернули 12 населенных пунктов.

В Херсонском направлении от 1 октября украинским воинам удалось восстановить контроль над 41 населенным пунктом. Продвижение украинских войск в глубину обороны противника составляет до 36,5 км, освобождено до 1381 кв км территорий.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Только за прошедшие сутки, 9 ноября, украинские Вооруженные силы освободили 12 населенных пунктов на Херсонском направлении.

Накануне в направлении Петропавловка-Новорайск украинская армия продвинулась на семь километров и вернула до 107 кв км территории. В этом направлении ВСУ освободили от оккупантов шесть населенных пунктов.

На направлении Первомайске-Херсон украинские защитники также продвинулись на семь километров и освободили 157 кв км земли. ВСУ взяли под контроль шесть населенных пунктов.

Ситуация в Херсонской области

В России 9 ноября заявили, что уводят армию из Херсона на левый берег. Американский генерал Марк Милли говорит, что в Вашингтоне уже видят первые признаки этого процесса.

Между тем, в Генштабе отмечают: информацию об уходе россиян из Херсона нельзя ни опровергнуть, ни подтвердить. Пока контрнаступательные действия ВСУ в Херсонской области еще продолжаются .

Аналитики американского Института изучения войны считают, что отступлением Россия пытается задержать ВСУ, а не полностью остановить украинское контрнаступление.

В британской разведке отмечают, что войска оккупантов будут уязвимыми во время пересечения Днепра. Вероятно, процесс продлится несколько дней с оборонными позициями и артиллерийским огнем.

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