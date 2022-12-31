Залужный рассказал, сколько ракет сегодня выпустила Россия: большинство удалось сбить

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, сколько ракет по Украине выпустила страна-террористка.

По предварительным данным, 31 декабря оккупанты выпустили по Украине более 20 крылатых ракет. ПВО ликвидировало 12 из них.

Об этом главнокомандующий Валерий Залужный рассказал в Facebook.

"Сегодня государство-террорист России вновь нанесло массированный ракетный удар по гражданским объектам нашей страны. Предварительно, противник совершил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс с акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования", — сказал он.

По его словам, силами и средствами нашей противовоздушной обороны уничтожены 12 крылатых ракет: 6 в пределах Киевской, 5 Житомирской и 1 Хмельницкой областей.

"Держимся! Нас не сломать! Победа будет за нами!" – подчеркнул Залужный.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетные удары России, которые она нанесла в субботу, 31 декабря. Глава государства заверил, что "государство-террорист РФ не получит прощения".

Все, что известно о террористической атаке по Украине – собрал ТСН.ua.

Кроме того, оккупанты совершили очередную массированную атаку именно на Киев. ТСН.ua собрали все, что известно о последствиях взрывов в столице.

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