Залужный рассказал, сколько вражеских целей обнаружили радиотехнические войска с начала войны

За девять месяцев широкомасштабной войны России против Украины радиотехнические войска Воздушных сил ВСУ обнаружили более 240 тысяч враждебных целей и спасли сотни тысяч человеческих жизней.

Об этом в Telegram рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, поздравляя с профессиональным праздником военнослужащих и радиотехнических войск.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что около 80% уничтожается огневыми средствами Украины.

"Это сотни тысяч спасенных жизней, это сохраненная инфраструктура. И это показатель высокого мастерства наших воинов. Горжусь, благодарю за службу и поздравляю с профессиональным праздником военнослужащих и работников радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины! Вечная память тем, кто приблизил нас к Победе, но, к сожалению, не разделит ее с нами", – подчеркнул Валерий Залужный.

Потери России в войне против Украины

По состоянию на 29 ноября Вооруженные силы Украины ликвидировали около 88 380 солдат армии России.

За прошедшие сутки ВСУ отбили вражеские атаки на 6 участках на Донбассе и сбили три БпЛА типа "Орлан-10".

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