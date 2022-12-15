Залужный рассказал, сколько времени Россия аккумулировала ресурсы для войны против Украины

Генерал выразил мнение, что у россиян было ресурсов на три месяца для достижения своих целей в Украине.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что для войны против Украины Россия собирала свои ресурсы более трех лет.

Об этом генерал Залужный рассказал в интервью британскому изданию The Economist.

На вопрос по аккумулированию ресурсов страны-агрессора он ответил, что это происходило в течение продолжительного времени.

"По моим подсчетам, наверное, три с половиной-четыре года их интенсивно наращивали: люди, техника, боеприпасы. Я думаю, что у них были ресурсы на три месяца для достижения своих целей. То, что они исчерпали эти ресурсы и упустили свой потенциал, не достигнув практически ни одного результата, свидетельствует о том, что их позиция была избрана неправильно. Им теперь снова приходится думать, как выйти из этой ситуации", — отметил Залужный.

Добавим, что генерал Валерий Залужный провел телефонный разговор с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

А накануне Залужный рассказал о ситуации на фронте и российских атаках по гражданской инфраструктуре начальнику Объединенного штаба ВС Франции генералу армии Тьери Бюркару.

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