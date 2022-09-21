Залужный сделал заявление по мобилизации в РФ

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный опубликовал обращение к украинцам на фоне заявления главы Кремля Владимира Путина о частичной мобилизации в России.

На официальном Telegram-канале Залужный отметил, что Вооруженные Силы Украины 8 лет и 7 месяцев сдерживают вооруженную агрессию РФ против нашего государства.

"Полномасштабное наступление противника не испугало нас. Более того, мы объединились и достойно встретили врага. Объявление мобилизации в России тому подтверждение", — добавил он.

Залужный также отметил, что сотни тысяч мужчин и женщин защищают Украину, собственные дома, своих детей и будущее государства.

"Поэтому никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора не повлияют на нашу готовность бороться за свою свободу. Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю — или добровольно, или за мобилизацией. Держим строй! Победа будет за нами", — написал генерал.

Напомним, Джо Байден также осудил российского диктатора Владимира Путина за ядерные угрозы Украине.

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