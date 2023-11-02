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Залужный шокировал количеством погибших оккупантов в войне в Украине

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Залужный шокировал количеством погибших оккупантов в войне в Украине

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

В любой другой стране такие жертвы остановили войну, но не в России.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла не менее 150 тысяч погибших оккупантов.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в колонке The Economist.

"Это была моя ошибка. Россия потеряла по меньшей мере 150 тысяч погибших. В любой другой стране такие жертвы остановили бы войну", — сказал он.

Авторы информационного агентства пишут, что "течение контрнаступления подорвало надежды Запада на то, что Украина сможет использовать его, чтобы продемонстрировать, что войну невозможно выиграть — и таким образом изменить расчеты Владимира Путина, заставив российского президента пойти на переговоры".

Кроме того, по мнению западных журналистов, не совсем удачное контрнаступление Украины "взорвало предположение генерала Залужного о том, что он может остановить Россию".

Напомним, в этой же колонке Залужный сообщил, что до конца 2023 г. Россия может создать новые штурмовые эскадрилии.

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Дата публикации
Просмотры
3465
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