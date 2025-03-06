Залужный сказал, что для него является победой Украины и готов ли мир к распаду РФ

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что для него является победой Украины. Он также объяснил, готов ли мир к распаду РФ.

Об этом посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сказал, выступая в Школе публичного управления Украинского Католического Университета.

"Проехаться танком по Красной площади в Москве — наша победа. Она, для меня, будет только тогда, когда рассыплется Россия на 27, лучше на 69 отдельных княжеств. Но прежде у нее должны забрать ядерное оружие. Я скажу, сколько и куда его отвезти", — иронично заметил Залужный.

Но Залужный констатировал, что мир пока к такому сценарию не готов. Тем не менее, это рано или поздно произойдет.

"Империя имеет свой заряд прочности. Их царь имеет право на ошибку, которая когда-нибудь станет роковой. Это все когда-нибудь закончится. К этому надо готовиться", — уверяет бывший главнокомандующий ВСУ.

Напомним, Залужный рассказал, что Россия испытывает в Украине новый тип войны – войну на истощение, когда удары направлены не только на военные цели, но и на энергетику и гражданскую инфраструктуру.

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