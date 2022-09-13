Залужный снова пообщался с генералами Милли и Каволи: о чем говорили

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообщался с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Военные командующие обсудили ситуацию на фронте в Украине.

Об этом Валерий Залужный сообщил в социальных сетях.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил американских генералов за поддержку Украины в войне против России.

"Также проинформировал об оперативной обстановке. Заметил, что ситуация напряженная, однако полностью контролируемая. Генерал Каволи и генерал Милли, в свою очередь, предоставили высокую оценку действиям Вооруженных Сил Украины и заверили в неизменной поддержке США по дальнейшему оказанию военной помощи Украине", — подчеркнул он. Залужный.

Напомним, Зеленский провел ряд встреч и переговоров с международными министрами и лидерами Запада.

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