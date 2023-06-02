Залужный сообщил, сколько ракет и дронов удалось сбить силам ПВО во время ночной атаки на Киев

Ночью российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками Shahed и ракетами. Силам украинского ПВО удалось сбить все 15 крылатых ракет и 21 дрон.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО составляющих Сил обороны Украины все 15 крылатых ракет и 21 ударный дрон уничтожены", — говорится в сообщении.

Отмечается, что около 23:00 1 июня россияне атаковали Киев дронами-камикадзе Shahed-136/131. Беспилотники летели с южного направления, используя рельеф местности и русло реки Днепр.

Уже около 03:00 в воздушном пространстве Украины уже находились крылатые ракеты Х-101/Х-555. Их армия РФ выпустила стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс из Каспия.

"Заходили (ракеты — Ред.) с северного направления, атакуя Киев, маневрировали, пытаясь ввести в заблуждение нашу противовоздушную оборону", — подчеркнул Залужный.

Как сообщалось, в Украине в эту ночь была масштабная воздушная тревога. В Киеве сирены раздались в 01:55. "Тревога" закончилась в 04:36. В городе и области были слышны взрывы. Работало ПВО.

Читайте также: