Залужный сообщил, сколько ракет и дронов удалось сбить силам ПВО во время ночной атаки на Киев

Оккупанты продолжают терроризировать Украину ударными беспилотниками и ракетами.
Ночью российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками Shahed и ракетами. Силам украинского ПВО удалось сбить все 15 крылатых ракет и 21 дрон.
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО составляющих Сил обороны Украины все 15 крылатых ракет и 21 ударный дрон уничтожены", — говорится в сообщении.
Отмечается, что около 23:00 1 июня россияне атаковали Киев дронами-камикадзе Shahed-136/131. Беспилотники летели с южного направления, используя рельеф местности и русло реки Днепр.
Уже около 03:00 в воздушном пространстве Украины уже находились крылатые ракеты Х-101/Х-555. Их армия РФ выпустила стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс из Каспия.
"Заходили (ракеты — Ред.) с северного направления, атакуя Киев, маневрировали, пытаясь ввести в заблуждение нашу противовоздушную оборону", — подчеркнул Залужный.
Как сообщалось, в Украине в эту ночь была масштабная воздушная тревога. В Киеве сирены раздались в 01:55. "Тревога" закончилась в 04:36. В городе и области были слышны взрывы. Работало ПВО.
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