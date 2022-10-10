Залужный сообщил, сколько ракет россияне утром выпустили по Украине и какое количество сбило ПВО

Российская армия утром 10 октября выпустила по Украине уже 75 ракет, из которых украинская ПВО успешно сбила 41 ракету.

РФ 10 октября массированно обстреливает Украину, применяя авиацию, ракеты ударные БПЛА.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Страна-террорист российская федерация наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные БПЛА. Утром агрессором выпущено уже 75 ракет. 41 из них обезврежены нашей ПВО ", — написал он.

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Залужный заверил, что Вооруженные Силы делают все возможное, чтобы защитить украинцев.

"Однако вражеская атака продолжается. Призываю всех находиться в укрытиях!", — подытожил Валерий Залужный.

Обстрелы Украины

Утром 10 октября россияне активизировали свой террор по отношению к мирному населению — сразу в нескольких крупных городах Украины раздались взрывы.

Пока известно, что россияне обстреляли Запорожье, Днепр, Киев, Хмельницкий, Львов, Тернополь, Житомирщину, Сумщину и другие города.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированные ракетные удары россиян на городах Украины утром 10 октября и призвал украинцев не оставлять укрытий, быть сильными и беречь себя и родных. Глава государства подтвердил, что в результате российских обстрелов в Украине есть погибшие и раненные.

Все, что известно о массированных ракетных ударах по Украине, читайте в материале.

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