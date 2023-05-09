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Залужный сообщил, сколько ракет сбили силы ПВО во время ночной атаки

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Залужный сообщил, сколько ракет сбили силы ПВО во время ночной атаки

Ночью 9 мая русская армия выпустила по Украине 25 ракет. / Фото: Associated Press

РФ нанесла удары крылатыми ракетами морского и воздушного базирования.

В ночь на 9 мая российские оккупанты осуществили запуски 25 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555 по Украине. Силы ПВО уничтожили 23 ракеты. Всего ночью произошло две волны российских обстрелов Украины.

Об этом в Telegram-канале сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

"За две волны обстрела Украины в ночь на 9 мая 2023 года российские оккупанты осуществили пуски 25 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555. 23 из них уничтожены противовоздушной обороной Воздушных Сил Украины во взаимодействии с составляющими Сил обороны ", – говорится в сообщении Залужного.

По его словам, оккупационные войска нанесли удары по территории Украины крылатыми ракетами морского и воздушного базирования.

Вечером 8 мая около 22.00 россияне выпустили восемь крылатых ракет "Калибр" из носителей в Черном море. Они были ориентированы на восточные регионы страны.

"Все восемь (ракет – Ред.) уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток", – сообщил главнокомандующий.

Около 04:00 9 мая оккупанты осуществили запуски 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Их русские войска выпустили из четырех самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Каспия.

"Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Центр" уничтожены 14 крылатых ракет, еще одна — в зоне ответственности воздушного командования "Юг". Всего уничтожено 15 крылатых ракет Х-101/Х-555", — рассказал Залужный.

Напомним, в ночь на вторник, 9 мая, россияне совершили очередную ракетную атаку по территории Украины. Оккупанты запустили ракеты по Киеву с четырех бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. ПВО сбило все воздушные цели. Их было около полутора десятков.

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Дата публикации
Просмотры
13к
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