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Залужный сообщил, сколько ракет сбили силы ПВО во время ночной атаки

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Залужный сообщил, сколько ракет сбили силы ПВО во время ночной атаки

Ночью 16 мая российские оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами. / Фото: Associated Press

Оккупанты выпустили по Украине 18 ракет.

В ночь на вторник, 16 мая, оккупационные войска РФ атаковали Украину по нескольким направлениям. Россияне выпустили 18 ракет разных типов. Все они уничтожили силы и средства противовоздушной обороны

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

"Около 03:30 16 мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования", — говорится в сообщении.

Отмечается, что шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", девять крылатых ракет "Калибр" — с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования ( С-400, "Искандер-М" ). .

В ночь на 16 мая россияне атаковали ударными дронами типа "Shahed-136/131", а также проводил воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня — "Орлан-10", "SuperCum".

Ночная атака РФ

Ночью в Украине несколько раз объявляли воздушную тревогу. В 02:00 по стране начала распространяться воздушная тревога. Уже через час "покраснели" все регионы. После окончания этой тревоги в 04:22 в Киеве снова объявили "тревогу".

Жители столицы начали сообщать, что были слышны звуки взрывов. Звуки были очень мощными и напоминали фейерверк, небо покраснело от зарева.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что по враждебным целям работает ПВО, а потому призвал не снимать его работу и не преподавать в социальные сети.

Утром в КМВА сообщили, что ночью произошло восьмое воздушное нападение на Киев с начала мая. На этот раз враг совершил комплексную атаку по разным направлениям одновременно, с применением БПЛА и ракет.

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Дата публикации
Просмотры
4693
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