Залужный сообщил, сколько ракет удалось сбить силам ПВО во время ночной атаки

Российские оккупационные войска с 21:00 17 мая по 05:30 18 мая выпустили по территории Украины 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования. Силы ПВО уничтожили 29 вражеских объектов.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

По его словам, ночью оккупанты совершили несколько волн ракетных атак по разным направлениям.

"В общей сложности выпущено 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, уничтожено 29 крылатых ракет", — говорится в сообщении.

Из самолетов стратегической авиации двух Ту-160 и восьми Ту-95 было выпущено 22 крылатых ракеты Х-101/Х-555. Также шесть "Калибров" российские войска выпустили с кораблей в Черном море. Двумя крылатыми ракетами "Искандер-К" россияне нанесли удары с наземных оперативно-тактических ракетных комплексов.

Также ночью были сбиты два ударных БпЛА Shahed-136/131 и два разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Ракетная атака РФ

Поздно вечером 17 мая с 21:51 до 22:33 в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Жители Одессы сообщили о взрывах. Стало известно, что большинство ракет сбили силы ПВО, но также попадание в промышленный объект на территории области. Один человек погиб, еще двое – ранены.

После полуночи снова в областях начали объявлять "тревогу". Во многих областях были слышны взрывы. В частности, на Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Полтавской области. В частности, по Киеву оккупационные войска избивали из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 из района Каспия.

Во время воздушной тревоги российские оккупанты нанесли удар по Хмельницкой области. Пострадавших в результате атаки нет. Есть попадание в объект инфраструктуры Хмельницкого района.

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