Залужный унаследовал миллион долларов и отдал все средства на ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил по наследству от американца украинского происхождения Григория Степанца один миллион долларов. Все средства Залужный пожертвовал на ВСУ.

Об этом сообщает The New York Times.

Семья Степанцев сообщила журналистам, что Григорий Степанец завещал Валерию Залужному один миллион долларов. Деньги Главнокомандующий передал на нужды ВСУ.

Военная пресс-служба в комментарии американским журналистам подтвердила этот факт.

Напомним, с начала войны главнокомандующий Валерий Залужный уволил из рядов ВСУ 10 генералов. Еще один совершил самоубийство.

Также Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный осуществил мечту мальчика, отец которого скрылся на войне. Ребенок на День Святого Николая мечтал о возвращении папы и встречи с Главнокомандующим ВСУ.

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