Залужный в 2022 году предлагал смелый план контрнаступления, который мог изменить ход войны, но США были против – СМИ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в 2022 году рассматривал "дерзкий" и рискованный план контрнаступления в Запорожской области, который мог изменить ход войны, но США выступили против.

Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на новую книгу корреспондента The Wall Street Journal Ярослава Трофимова Our Enemies Will Vanish.

"Если бы это произошло тогда, когда он хотел, это могло бы изменить ход войны, к лучшему или к худшему... Залужный настаивал на смелом и, по некоторым наблюдениям, рискованном контрнаступлении в 2022 году, который так и не состоялся", — цитируют в статье книгу.

В чем заключался план

Это был план пробиться через оккупированную часть Запорожской области, чтобы разорвать так называемый "сухопутный коридор" и изолировать российские войска в Крыму.

Отмечается, что при обсуждении с западными партнерами планов контрнаступления в 2022 году президент Зеленский и генерал Залужный выступали за наступление в Азовое море через Запорожскую область. На тот момент Россия не построила больших минных полей и укреплений, помешавших контрнаступлению 2023 года.

В книге отмечают, что такой шаг был бы сложной задачей, потому что прорыв должен быть одновременно глубоким и таким широким, чтобы не дать россиянам контратаковать и атаковать фланги сил наступления. Но если бы план сработал, Украина могла бы "лишить Москву ее величайшей награды в войне".

Залужный подсчитал, что для этого Украине нужно всего 90 дополнительных гаубиц и достаточное количество артиллерийских боеприпасов.

Была вероятность, что ВСУ могли бы добиться чего-то подобного, что сделали в Харьковской области в сентябре 2022 года, когда отвоевали тысячи квадратных километров территории.

Однако автор подчеркивает, что, когда происходило планирование, Украина еще не продемонстрировала никаких наступательных способностей. Американские официальные лица были насторожены. С точки зрения США "провал был вероятным, а его последствия – потенциально катастрофическими". Это могло привести к стратегическому поражению, в результате которого РФ могла захватить остальную часть Запорожской области, а впоследствии и Днепр.

США предложили другой план

Вместо того чтобы поддерживать цель, которую хотела Украина, США подтолкнули Украину сосредоточиться на другой цели южного контрнаступления: Херсоне. Это был более безопасный вариант, и ставки были меньше.

Высокопоставленный чиновник Пентагона рассказал автору, что Залужный не соглашался. Главком убеждал, что Украина "должна наступать там, где должна, а не там, где может". Но США контролировали большую часть военной помощи, "поэтому споров было немного – выбрали Херсон".

Упущенные возможности

"Залужный хотел в 2022 году совершить наступление с высоким риском и высоким вознаграждением. Однако этого так и не произошло, и невозможно знать наверняка, как бы это могло произойти", – добавляет корреспондент.

В конце концов Украина начала контрнаступление в Запорожье, надеясь дойти до Азовского моря, но это произошло на год позже, чем планировал Залужный. И в этот раз Россия оказалась более подготовленной.

Часть книги Трофимова, где обсуждаются планы контрнаступления 2022 года, говорит об элементе войны, подвергшейся значительной критике: нерешительность западных партнеров Украины относительно смелых действий и предоставление мощного вооружения.

Эксперт Института изучения войны Джордж Баррос назвал многочисленные примеры этой нерешительности партнеров: американские танки M1 Abrams прибыли в Украину в небольшом количестве лишь осенью 2023 года, ракеты большой дальности ATACMS в конце 2023 года, а истребители F-16 прибудут не раньше 2024 года, "когда они были нужны в 2022 году".

