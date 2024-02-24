Залужный в годовщину полномасштабной войны РФ сделал заявление

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во вторую годовщину полномасштабной войны РФ выразил уверенность, что Украина победит.

Об этом Залужный написал на странице в фейсбуке и прикрепил к сообщению фото с бывшим начальником Генштаба Сергеем Шапталой.

"Продолжается наше бескомпромиссное и мужественное сопротивление. 24 февраля 2022 года, сотни тысяч украинцев не испугались российских ракетных атак и огромных колонн техники и двинулись добровольцами в ряды Вооруженных Сил Украины. Благодаря мужеству и жертвенности украинских граждан нам удалось устоять. Нам удалось сохранить себя и нашу Государство", — подчеркнул бывший головком.

Он поблагодарил военных, защищающих государство "на поле боя", и тех, кто помогает устоять против российской агрессии.

"Благодарю всех, кто в эти минуты на поле боя защищает наше государство. Спасибо всем, кто помогает украинской армии. Кто помнит, верит, молится и делает все возможное для Победы. Вечная память и уважение воинам, кто отдал жизнь за свободу Родины. Я верю и точно знаю — мы победим! Слава Украине!", — говорится в его сообщении.

Всего за два часа корреспонденция собрала несколько десятков понравившихся украинцев и множество комментариев. Пользователи под корреспонденцией поблагодарили Залужного, что "принял тогда бой и повел за собой войско" и что в тяжелое время сумел "сохранить страну".

Напомним, глава государства Владимир Зеленский обратился к украинцам во вторую годовщину вторжения России.

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