Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Залужный в годовщину полномасштабной войны РФ сделал заявление

Залужный в годовщину полномасштабной войны РФ сделал заявление

Валерий Залужный / Фото: Associated Press

Залужный поблагодарил военных, защищающих государство "на поле боя".

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во вторую годовщину полномасштабной войны РФ выразил уверенность, что Украина победит.

Об этом Залужный написал на странице в фейсбуке и прикрепил к сообщению фото с бывшим начальником Генштаба Сергеем Шапталой.

"Продолжается наше бескомпромиссное и мужественное сопротивление. 24 февраля 2022 года, сотни тысяч украинцев не испугались российских ракетных атак и огромных колонн техники и двинулись добровольцами в ряды Вооруженных Сил Украины. Благодаря мужеству и жертвенности украинских граждан нам удалось устоять. Нам удалось сохранить себя и нашу Государство", — подчеркнул бывший головком.

Он поблагодарил военных, защищающих государство "на поле боя", и тех, кто помогает устоять против российской агрессии.

"Благодарю всех, кто в эти минуты на поле боя защищает наше государство. Спасибо всем, кто помогает украинской армии. Кто помнит, верит, молится и делает все возможное для Победы. Вечная память и уважение воинам, кто отдал жизнь за свободу Родины. Я верю и точно знаю — мы победим! Слава Украине!", — говорится в его сообщении.

Всего за два часа корреспонденция собрала несколько десятков понравившихся украинцев и множество комментариев. Пользователи под корреспонденцией поблагодарили Залужного, что "принял тогда бой и повел за собой войско" и что в тяжелое время сумел "сохранить страну".

Напомним, глава государства Владимир Зеленский обратился к украинцам во вторую годовщину вторжения России.

Читайте ведущие новости сегодня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация