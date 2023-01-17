Залужный в Польше впервые встретился с генералом армии США Марком Милли: о чем говорили

Сегодня в Польше состоялась первая личная встреча главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного со своим американским коллегой, главой Объединенного комитета начальников штабов США, генералом Марком Милли.

Об этом Залужный сообщил в Facebook.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил генерала Милли за поддержку и помощь, оказанную Соединенными Штатами и союзниками Украины.

"Обозначил насущные потребности Вооруженных Сил Украины, удовлетворение которых ускорит нашу победу" – отметил Залужный.

Как информирует АР, спикер Милли, полковник Дэйв Батлер сказал, что оба генерала считают важным встретиться лично.

"Они общаются очень часто уже около года, когда познакомились", — сказал Батлер. "Они подробно говорили о защите Украины от агрессии России. И это важно — когда два военных профессионала смотрят друг другу в глаза и говорят на очень-очень важные темы".

По словам спикера Милли, была определенная надежда, что Залужный поедет в Брюссель на встречу руководителей обороны НАТО и других стран на этой неделе, но когда в понедельник стало ясно, что этого не произойдет, генералы скоро решили встретиться в Польше, вблизи границы.

По информации издания, встреча состоялась на одной из военных баз на юго-востоке Польши.

"Хотя ряд политиков США посещала Украину, администрация Байдена четко дала понять, что ни один военнослужащий в форме не поедет в Украину, кроме тех, кто связан с посольством в Киеве", – отметили в АР.

Ранее генерал Марк Милли заявил, что американские военные приступили к тренировкам украинских защитников в Германии.

Также Милли заявлял, что освобождение Крыма военным путем маловероятно и это может произойти во время мирных переговоров. Позже он объяснил свое заявление о необходимости переговоров с РФ и заявил, что "выбить россиян физически из Украины – это очень сложная задача".

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