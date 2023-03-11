Залужный во время прощания с Да Винчи стал на колени перед мамой и любимой Героя (фото)

В Киеве 10 марта похоронили самого младшего Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. Сотни людей собрались на Майдане Незалежности, чтобы провести в последний путь защитника.

На церемонию похорон в Киеве пришли также министр обороны, министр обороны Алексей Резников, начальник ГУР Кирилл Буданов и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, вставший на колени перед родными Героя — любимой и матерью Дмитрия Коцюбайло. Главнокомандующий также написал трогательный пост, посвященный Да Винчи.

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Напомним, в Киеве в последний путь провели командира специального подразделения "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайла с позывным "Да Винчи". Герой Украины погиб 7 марта в Бахмутском направлении. Ему было 27 лет.

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