Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Залужный во время прощания с Да Винчи стал на колени перед мамой и любимой Героя (фото)

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
16к
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Залужный во время прощания с Да Винчи стал на колени перед мамой и любимой Героя (фото)

Тысячи украинцев пришли попрощаться с погибшим Героем в Киеве.

В Киеве 10 марта похоронили самого младшего Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. Сотни людей собрались на Майдане Незалежности, чтобы провести в последний путь защитника.

На церемонию похорон в Киеве пришли также министр обороны, министр обороны Алексей Резников, начальник ГУР Кирилл Буданов и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, вставший на колени перед родными Героя — любимой и матерью Дмитрия Коцюбайло. Главнокомандующий также написал трогательный пост, посвященный Да Винчи.

©
©

Напомним, в Киеве в последний путь провели командира специального подразделения "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайла с позывным "Да Винчи". Герой Украины погиб 7 марта в Бахмутском направлении. Ему было 27 лет.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
16к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация