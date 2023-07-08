В методах работы во время войны Главнокомандующий ВСУ существенно отличается от министра обороны государства-агрессора.

В субботу, 8 июля, когда Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный празднует свое 50-летие, в Сети опубликовали видео, позволяющее наглядно сравнить деятельность украинского генерала и министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Соответствующие кадры, снятые военными ведомствами двух воюющих стран, появились в Telegram-канале Freedom.

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На опубликованном видео ясно видно, что Залужный лично посещает зону боевых действий и участвует в планировании боевых задач.

Шойгу чаще всего появляется на военных учениях в безопасных районах России.

Оккупированные территории Украины российский министр посещать боится.

Залужный VS Шойгу: опубликовано видео, демонстрирующее поразительный контраст

Напомним, 21 мая основатель российской террористической организации ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин издевательски поздравил с днем рождения министра обороны РФ Сергея Шойгу, которого он в тексте письма подчеркнуто назвал Президентом Российского географического общества и кавалером Мальтийского ордена. Главарь "вагнеровцев" отметил сногсшибательную карьеру Шойгу до должности министра — от электрика и строителя.

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