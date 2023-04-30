Залужный встретился с командующим силами НАТО в Европе: что обсуждали

Военные обсудили оперативную обстановку на фронте, возможные сценарии, существующие угрозы и планы действий.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел с командующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи.

Об этом говорится в сообщении на странице Залужного в Telegram.

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Залужный заявил, что рассказал командующему силами НАТО об оперативной обстановке на фронте, обсудил с ним возможные сценарии, существующие угрозы и планы действий.

Отдельной темой обсуждения были поставки боеприпасов и техники, а также обучение украинских военных. Залужный отметил необходимость предоставления Украине широкого спектра вооружения и систем противовоздушной обороны.

"Стаим себе целью — подготовиться так, чтобы максимально выполнить определенные задачи", — написал Главком.

Он также поблагодарил союзников Украины за поддержку и помощь.

Напомним, ранее глава разведки Кирилл Буданов подчеркнул, что первоочередная задача Украины во время предстоящего контрнаступления — освобождение всех временно оккупированных территорий.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Минобороны заявили, что подготовка к украинскому контрнаступлению завершается.

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