Залужный встретился с командующим силами НАТО в Европе: что обсуждали

Военные обсудили оперативную обстановку на фронте, возможные сценарии, существующие угрозы и планы действий.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел с командующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи.
Об этом говорится в сообщении на странице Залужного в Telegram.
Залужный заявил, что рассказал командующему силами НАТО об оперативной обстановке на фронте, обсудил с ним возможные сценарии, существующие угрозы и планы действий.
Отдельной темой обсуждения были поставки боеприпасов и техники, а также обучение украинских военных. Залужный отметил необходимость предоставления Украине широкого спектра вооружения и систем противовоздушной обороны.
"Стаим себе целью — подготовиться так, чтобы максимально выполнить определенные задачи", — написал Главком.
Он также поблагодарил союзников Украины за поддержку и помощь.
Напомним, ранее глава разведки Кирилл Буданов подчеркнул, что первоочередная задача Украины во время предстоящего контрнаступления — освобождение всех временно оккупированных территорий.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Минобороны заявили, что подготовка к украинскому контрнаступлению завершается.
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