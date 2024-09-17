Залужный выступал против операции ВСУ в Курской области - Politico

Некоторые из высших командиров Вооруженных сил Украины, в том числе бывший командующий Валерием Залужным, выступали против проведения операции украинских войск в Курской области России.

Об этом пишет Politico.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский впервые поднял вопрос о наступлении в РФ в начале года и настаивал на нем.

Среди выступивших против издания приводит бывшего командующего ВСУ Валерия Залужного. Сообщается, что его возражение заключалось в отсутствии "второго шага" после прорыва российской границы. По словам одного из чиновников, Залужный не получил четкого ответа от Зеленского на этот счет и считал операцию авантюрой.

Помимо экскомандующего против Курской операции выступил уволенный в июле командир 80-й десантно-штурмовой бригады Эмиль Ишкулов, пишет издание. Источники заявили, что "Ишкулов возражал против операции в Курской области, опасаясь, что его бригада в конечном счете может оказаться слишком уязвимой на территории России, и что количество потерь может резко возрасти".

Указывается, что вопрос Залужного о "втором шаге" после прорыва границы РФ остается ключевым, поскольку "как западные, так и украинские скептики опасаются, что силы Киева могут оказаться внутри и пострадать от деморализующего отступления".

Напомним, ранее аналитики ISW сообщили, что у Украины и России есть продвижение в Курской области. В частности, украинские силы недавно продвинулись к югу от Веселого, а также к западу и северу от Медвежьего.

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