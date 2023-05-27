Залужный заинтриговал мощным видео: "Пришло время возвращать свое"

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утром 27 мая опубликовал на своей странице видео, в котором намекнул на контрнаступление украинских военных.

Ролик появился в его Telegram.

"Пришло время возвращать свое", — подписал видео Валерий Залужный.

В кадре украинские защитник готовятся к бою. При этом они произносят боевую молитву. В конце видео надпись с призывом к вступлению в ряды Вооруженных сил: "Присоединись к тем, кто поднимет флаг победы".

Как сообщалось, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью одному из итальянских СМИ сказал, что украинское контрнаступление началось и продолжается уже несколько дней. По его словам, ВСУ будут применять оружие от союзников исключительно для освобождения захваченных территорий Украины.

Впоследствии он объяснил свои слова о контрнаступлении. Он отметил, что эта спецоперация – это не "одноразовый ивент", а целый комплекс действий. А потому контрнаступление не начнется "в конкретный час конкретного дня", как могут думать многие.

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