Залужный заявил о тупике на фронте: эксперт раскрыл, что может добить Россию и станет роковым

Валерий Залужный. / © Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный

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В настоящее время Украине следует сосредоточиться не на продвижении линии фронта, а на системном уничтожении военного и экономического потенциала РФ. Именно удары по ключевым ресурсам государства-агрессорки могут приблизить завершение войны.

Такое мнение высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан в комментарии ”24 Канала» .

Заметим, что эксперт прокомментировал заявление посла Украины в Великобритании, экс-головкома ВСУ Валерия Залужного о том, что сейчас ни у одной из сторон нет возможности достичь решающего прорыва на фронте. По его словам, РФ сформировала достаточную группировку войск для содержания захваченных территорий, поэтому масштабные наступательные операции вряд ли принесут победу любому.

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По словам Свитана, ситуация на поле боя существенно изменилась по сравнению с 2022-м, когда оккупанты не имели достаточного количества сил, чтобы полностью удерживать захваченные территории. Поэтому ВСУ могли проводить успешные контрнаступательные операции.

Впрочем, сейчас агрессорРоссия смогла развернуть значительную военную группировку благодаря мобилизации и финансовому стимулированию набора в армию. Это позволяет захватчикам содержать около 100 тыс. кв км оккупированных территорий.

«Действительно движение на линии фронта на данный момент в одну и другую сторону невозможно, и оно нерационально. Мы говорим об этом уже не менее трех лет», — высказался Свитан.

Военный эксперт подчеркнул, что решающим фактором в войне станет не движение войск по земле, а борьба за господство в воздухе и уничтожение российских ресурсов. Наиболее эффективным способом ослабления Кремля являются удары по ее экономической основе — в частности, нефтяной отрасли.

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«Война — это математика. Нам нужно рушить российскую экономику и российские ресурсы. Это не завтра и не послезавтра», — подытожил Свитан и добавил, что Украина уже начала активнее атаковать объекты РФ, связанные с топливной инфраструктурой.

По словам эксперта, именно это направление может стать ключевым для ослабления России.

Залужный о тупике в войне

В своей авторской колонке Залужный отметил, что заявления о скором поражении России и близком конце войны являются иллюзией, а реальная ситуация на фронте остается в тупике. По его словам, западное и украинское информационное пространство слишком оптимистично трактует отдельные тактические успехи и удары по российской логистике.

Что же происходит на поле боя? Очевидно, что ситуация на фронте действительно осталась в тупике, который я описывал в конце 2023 года. На сегодняшний день вопрос даже не в том, как удержать ту или иную позицию, а в том, как до нее добраться или провести ротацию или эвакуацию. Достижение любой тактической цели происходит ценой огромных потерь, непропорциональных полученным результатам», — подчеркнул экголовком.

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Дата публикации 09:00, 09.07.26 Количество просмотров 30 ВСУ идут вперед! Эксклюзив ТСН с Александровско-Новопавловского направления

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