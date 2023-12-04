Залужный жаловался Ллойду Остину на Офис президента и попросил снаряды для ВСУ – СМИ

По данным СМИ, Генштаб поделился с Ллойдом Остином идеями планирования во время его визита в Киев.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время визита главы Пентагона Ллойда Остина в Киев в ноябре якобы жаловался ему на вмешательство Офиса президента Украины.

Об этом говорится в статье Украинской правды : "Война против политики. Что происходит между Зеленским и Залужным".

"Остин потом нам же рассказывал, что Залужный жаловался, как ему мешают, что Офис не такой, тот не такой, другой не такой. Ну ясно, что и президент про такие разговоры узнал. И они не способствуют доверию", — рассказали источники издания.

Как пишет УП, Ллойду Остину тогда также звучали, что ВСУ нуждаются в 17 миллионах снарядов, а для деоккупации всей территории Украины требуется сил и средств на $350-400 млрд.

"Остину озвучили потребность в 17 миллионов снарядов. Он, мягко говоря, удивился, потому что во всем мире не собрать столько снарядов", — рассказал один из чиновников Сил обороны.

Напомним, Валерий Залужный написал для британского издания The Economist статью "Современная позиционная война и как в ней победить", в которой он рассказал о ходе контрнаступления ВСУ, потребности в усилении мобилизации и рисках для обеих сторон. ТСН.ua собрал главные тезисы, озвученные Залужным в колонке для иностранного издания.

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