Заманивают социальными льготами и наградами: офицеры-десантники РФ отказываются воевать в Украине — ГУР

Из-за массового отказа офицеров-десантников участвовать в боевых действиях на территории Украины, в командовании воздушно-десантных войск РФ принято решение назначать на офицерские должности контрактников без офицерских званий и опыта участия в боевых действиях.

После грандиозных потерь, понесенных российскими десантниками в результате боевых столкновений с защитниками Украины, командование воздушно-десантных войск РФ хотя бы частично пытается восстановить их морально-психологическое состояние и боеспособность.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

"Основное внимание уделяется подразделениям, где было уничтожено более 60 процентов личного состава и частям, где личный состав деморализован и отказывается от дальнейшего прохождения службы", — говорится в сообщении.

В ГУР отмечают, что наибольшей проблемой для оккупантов является массовый отказ от участия в войне командного состава подразделений ВДВ. На должности от командира взвода к командиру батальона с последующим выездом в Украину отказываются идти даже контрактники, которым срочно были присвоены офицерские звания.

"Сейчас в командовании ВДВ работает комиссия генерального штаба страны-оккупанта. Ее члены получили указание провести расследование по каждому факту отказа и уговаривать командиров вернуться в свои подразделения обещая им социальные льготы и правительственные награды", — говорится в сообщении.

Напомним, по данным разведки, белорусские специалисты восстанавливают российские боевые самолеты в Московской области.

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