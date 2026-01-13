- Дата публикации
Категория
Война
«Замаскированная передача территорий»: Костенко предупредил о ловушке РФ в Донецкой области
Россия продвигает сценарий так называемой «буферной экономической зоны» в Донецкой области, чтобы фактически забрать неоккупированные территории без прямого военного противостояния.
Россия пытается получить неоккупированную часть Донецкой области без боевых действий, используя идею так называемой экономической зоны, как прикрытие для фактической передачи территорий.
Об этом в эфире Эспрессо заявил народный депутат Украины, секретарь Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.
По его словам, реализация сценария «буферной экономической зоны» будет означать скрытую легализацию российского присутствия и продвижение оккупантов.
«Как только будет подписан сценарий буферной экономической зоны в Донецкой области, это будет означать, что это будет замаскированная передача России этим территориям. Поверьте мне, Россия найдет способ туда зайти и унести эти территории», — подчеркнул Костенко.
Он напомнил, что за 2025 год российская армия, вопреки колоссальным потерям, смогла захватить лишь незначительную часть области.
«Россия за 2025 год, потеряв сотни тысяч солдат и тысячи единиц техники, захватила 16% Донецкой области своей почти миллионной армией. Сегодня уже 1419-й день войны. За это время Вторая мировая война уже закончилась, а здесь только 16% области», — отметил депутат.
Костенко подчеркнул, что более 20% территории Донецкой области по-прежнему остаются неоккупированными, и именно эти земли Россия стремится получить без прямого военного противостояния.
По его словам, в случае реализации такого сценария оккупанты смогут высвободить значительные ресурсы и перебросить их на другие направления.
«Россияне хотят унести эти 20% без боя — без новых сотен тысяч потерь и без уничтоженной техники. А освободившиеся силы они планируют направить либо на юг Украины, либо на другие направления, в частности, на страны Балтии», — пояснил он.
Полковник СБУ предостерег, что согласование на подобные предложения будет означать стратегическое поражение.
«Это обман. Если мы на него поведем, это означает отдать России территории, а потом воевать уже на другом направлении. Не факт, что оккупанты вообще способны захватить то, что осталось от Донецкой области. Они хотят забрать это просто так», — подытожил Костенко.
