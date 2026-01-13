«Замаскированная передача территорий»: Костенко предупредил о ловушке РФ в Донецкой области

Война в Украине / © Associated Press

Россия пытается получить неоккупированную часть Донецкой области без боевых действий, используя идею так называемой экономической зоны, как прикрытие для фактической передачи территорий.

Об этом в эфире Эспрессо заявил народный депутат Украины, секретарь Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

По его словам, реализация сценария «буферной экономической зоны» будет означать скрытую легализацию российского присутствия и продвижение оккупантов.

«Как только будет подписан сценарий буферной экономической зоны в Донецкой области, это будет означать, что это будет замаскированная передача России этим территориям. Поверьте мне, Россия найдет способ туда зайти и унести эти территории», — подчеркнул Костенко.

Он напомнил, что за 2025 год российская армия, вопреки колоссальным потерям, смогла захватить лишь незначительную часть области.

«Россия за 2025 год, потеряв сотни тысяч солдат и тысячи единиц техники, захватила 16% Донецкой области своей почти миллионной армией. Сегодня уже 1419-й день войны. За это время Вторая мировая война уже закончилась, а здесь только 16% области», — отметил депутат.

Костенко подчеркнул, что более 20% территории Донецкой области по-прежнему остаются неоккупированными, и именно эти земли Россия стремится получить без прямого военного противостояния.

По его словам, в случае реализации такого сценария оккупанты смогут высвободить значительные ресурсы и перебросить их на другие направления.

«Россияне хотят унести эти 20% без боя — без новых сотен тысяч потерь и без уничтоженной техники. А освободившиеся силы они планируют направить либо на юг Украины, либо на другие направления, в частности, на страны Балтии», — пояснил он.

Полковник СБУ предостерег, что согласование на подобные предложения будет означать стратегическое поражение.

«Это обман. Если мы на него поведем, это означает отдать России территории, а потом воевать уже на другом направлении. Не факт, что оккупанты вообще способны захватить то, что осталось от Донецкой области. Они хотят забрать это просто так», — подытожил Костенко.

Ранее сообщалось, что российская армия сохраняет наступательный темп вдоль всей передовой, однако по итогам 10-11 января реальных достижений агрессор практически не имеет .

Мы ранее информировали, что враг продвинулся в Харьковской и Покровском направлении — в Волчанске, Покровске и вблизи поселка Вильча Чугуевского района .