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Замечательные новости: Резников рассказал, что Швеция предоставит Украине новый пакет военной помощи

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Замечательные новости: Резников рассказал, что Швеция предоставит Украине новый пакет военной помощи

Фото: Associated Press

Швеция предоставит Украине новый пакет военной помощи.

Ее детали не разглашаются, однако министр обороны Украины подчеркнул, что это будут важные и ценные инструменты для украинских военных на передовой.

Об этом Алексей Резников написал в Twitter.

"Отличные новости о новом пакете военной помощи от Швеции, который возглавляет мой друг и коллега Питер Хультквист, подтверждены сегодня. Некоторые важные и ценные инструменты будут предоставлены нашим войскам на передовой", — написал Резников.

Напомним, Данилов ответил, как найти общий язык с жителями Донбасса после деоккупации.

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