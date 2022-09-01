Замечательные новости: Резников рассказал, что Швеция предоставит Украине новый пакет военной помощи

Ее детали не разглашаются, однако министр обороны Украины подчеркнул, что это будут важные и ценные инструменты для украинских военных на передовой.

Об этом Алексей Резников написал в Twitter.

"Отличные новости о новом пакете военной помощи от Швеции, который возглавляет мой друг и коллега Питер Хультквист, подтверждены сегодня. Некоторые важные и ценные инструменты будут предоставлены нашим войскам на передовой", — написал Резников.

Большие новости из новой military package Assistant of Sweden, которые мы friend & colleague,head @ForsvarsdepSv Peter Hultqvist,сконфигурированы при VTC.

Некоторые важные и значимые инструменты будут обеспечены для наших трупов на front line.

Dear ,you help us…the way old friends do! pic.twitter.com/ZnddFMdI0Z — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 1, 2022

Напомним, Данилов ответил, как найти общий язык с жителями Донбасса после деоккупации.

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