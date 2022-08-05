"Замечательные вещи произошли сегодня": Арестович сообщил о самом массированном ударе украинской авиации по оккупантам на юге

Украинская боевая авиация 5 августа нанесла самый массированный за всю войну удар по российским оккупантам в Херсонской области.

Если такие авианалеты продлятся еще несколько дней, то российским войскам там будет "очень плохо".

Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил в разговоре с российским юристом, адвокатом Марком Фейгиным.

"В Херсонской области замечательные вещи произошли сегодня. Наша авиация по плотности ударов показала что-то, чего мы не видели за всю войну. Наверное, 8-10 самолетов в одном налете было за раз, и не один налет был", – уточнил советник главы ОП.

Он пояснил, что это свидетельствует о том, что либо российская противовоздушная оборона уже не работает на Херсонскую область, либо возможности ПВО стали ограниченными после украинских атак.

"Такого массированного налета я не припомню за всю историю этой войны с нашей стороны. Так нагло 4-5 пар несколько раз в сутки, днем... Если такое продлится еще несколько дней, там очень плохо будет российской группировке", — заметил Арестович.

Он добавил, что по неподтвержденным данным, украинские самолеты могли заходить на левобережную часть Херсонской области. В то же время украинские силы работали в этот же день и в районе Берислава и Новой Каховки.

Напомним, командующий обороной Николаева генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко прогнозирует, что горячая фаза войны закончится до конца 2022 года.

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