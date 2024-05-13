Замена Шойгу и новый министр обороны в РФ: стоит ли ожидать перемен на фронте – мнение эксперта

Президент-диктатор Владимир Путин решил назначить нового министра обороны. Вместо Сергея Шойгу предлагают назначить Андрея Белоусова.

Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, о замене Сергея Шойгу говорили уже давно.

В частности, эксперт напомнил претензии уже покойного главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина по поводу репутационных потерь Шойгу и Герасимову. И о коррупционных скандалах в Минобороны, которые начали вылезать наружу в России.

"В течение прошлой недели даже было совершено несколько информационных вбросов о том, что вместо Шойгу будет назначен Суровикин, который якобы специально ради этого возвращается в Россию. Но относительно отправленного в ссылку генерала информация не подтвердилась от слова вовсе. Вместо Сергея Шойгу поставили близкого друга Путина, экономиста, Андрея Белоусова", — пишет эксперт.

По мнению Коваленко, замена Сергей Шойгу на экономиста Андрея Белоусова будет иметь для Украины больше позитива, чем наоборот. Он говорит, что все зависит всего от двух факторов.

Первый – будет ли Белоусов занят реформированием и оптимизацией МО РФ, в условиях войны на истощение, что для нас было бы крайне негативным.

Второй – будет ли Белоусов свои знания и умения направлять на то, чтобы удачно, более филигранно и в куда больших объемах, разворовывать военный бюджет, "что для нас было бы просто идеально".

"В любом случае кардинальных, революционных изменений в российской военной машине в ближайшее время не предвидится. Проржавевший механизм сам себя не починит, сколько местами не меняй водителя", – резюмировал Александр Коваленко.

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