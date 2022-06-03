Замена "сирийского мясника": что известно о генерале Жидко, предположительно возглавившем оккупационные войска РФ вместо Дворникова

Генерал Геннадий Жидко, по данным расследователей Conflict Intelligence Team, сменил Дворникова около недели назад.

Расследователи Conflict Intelligence Team сообщили 2 июня, что вместо Александра Дворникова группировкой российских войск в Украине уже неделю командует 58-летний генерал Геннадий Жидко.

Как сообщала ранее New York Times, назначенный в апреле руководить оккупационным контингентом Дворников, который за жестокие методы ведения боевых действий в Сирии получил прозвище "сирийский мясник", исчез из виду. По данным газеты, его внезапное исчезновение могло свидетельствовать об уходе с должности.

Об этом сообщает "НВ".

По словам источников, Дворников, приняв командование, попытался улучшить координацию действий российских наземных и воздушных подразделений. Однако ему это не совсем удалось из-за фундаментальных проблем в российской армии.

Что известно о вероятном преемнике Дворникова

В сводке CIT расследователь Руслан Левин заявил, что примерно неделю-полторы назад общался со своими источниками среди солдат, которые рассказывали, что "говорят, что вместо Дворникова теперь командует всей этой "операцией", битвой за Донбасс, генерал Жидко".

"Он - бывший командующий Восточным военным округом, он был командующим этого округа до ноября 2021 года, после чего его перевели на должность заместителя министра обороны России по военно-политической работе. То есть он, по сути, такой главный замполит, главный политрук российской армии", – отметил Левин.

По его словам, Восточный военный округ РФ, которым командовал Жидко, считается наиболее укомплектованным и боеспособным.

"Поэтому, естественно, выходцам из этого округа дают сейчас более привилегированное положение в плане того, что могут ставить задачу командовать и бросать их на важнейшие направления, потому что они самые результативные", — пояснил Левин.

По его словам, еще полторы недели назад солдаты говорили расследователям CIT, что "мы знаем, что теперь вместо Дворникова командует всем генерал Жидко", а в последние дни начали появляться сообщения от разных источников о том, что Дворников группировкой войск РФ в Украине больше не командует.

"По моему мнению, он не был командующим всей военной группировкой в Сирии, хотя сделаю здесь сразу ремарку, что смену командующего группировкой войск России в Сирии мы не всегда успешно отслеживали, потому что это публично, как правило, не раскрывалось, это просто случайно потом сливалось в прессу в рамках репортажа какого-нибудь СМИ российского. Что вот командующий группировкой войск России в Сирии генерал такой-то сказал это", — сказал Левин.

По его словам, об изменении командующих группировкой российских войск в Сирии можно было узнать только из таких репортажей, и их было много.

"И Журавлев был, Дворников был, и другие были. Вот Жидков - я не помню, чтобы он в этом контексте светился как тоже командующий группировкой войск, хотя, возможно, что такое тоже было, учитывая задачу российской армии набрать боевой опыт для таких генералов, чтобы они подучились в реальной войне", — объяснил расследователь.

Известно, что в 2016 году Жидко являлся начальником штаба группировки вооруженных сил Российской Федерации в Сирии.

Напомним, генерал РФ Александр Дворников по прозвищу "мясник Алеппо", месяцами атаковавший Сирию, загадочно исчез.

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