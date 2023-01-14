Заместитель генсека ООН заявила, что не видит признаков прекращения российской агрессии в Украине

В ООН заявили, что скоро будет уже год, как Россия развязала полномасштабную войну против Украины

Россия не демонстрирует никаких признаков того, что готова прекратить военную агрессию против Украины.

Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, передает Укринформ.

Она отметила, что скоро будет уже год, как Россия развязала полномасштабную войну против Украины.

"Война в Украине приближается к своей годовой годовщине, а конца боев и страданий не видно. На протяжении всего периода праздников вооруженные силы российской федерации продолжают наносить удары по ключевым украинским городам", — сказала Дикарло.

Она напомнила, что недавние рождественские праздники украинцы были вынуждены проводить в бомбоубежищах. Россия не прекращала обстрелы, несмотря на то, что сама объявила о прекращении войны на Рождество.

Напомним, ранее публицист и политолог Михаил Шейтельман заявил, что российский диктатор Владимир Путин начал войну против Украины в рамках реализации планов Великой войны за восстановление СССР.

Кроме того, мы ранее информировали, что по итогам опроса аналитического центра Atlantic Council, 46% экспертов по внешней политике выразили мнение, что к 2033 году Россия может стать несостоявшимся государством или же просто распасться.

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