Заместитель госсекретаря США назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции

Заместитель госсекретаря США назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции

По словам Нуланда, до этого еще очень далеко.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции.

Об этом она сказала в интервью "Настоящему Времени", пишет официальный русскоязычный телеграм-канал Государственного Департамента США.

"Если конфликт будет урегулирован путем переговоров, и российские войска будут выведены из Украины, а суверенитет и территориальная целостность Украины защищены и восстановление Украины обеспечено, то санкции могут быть свернуты", — заявила Нуланд.

Она также отметила, что есть возможность сценария, в котором санкции последовательно снимаются во время шагов по выводу российских войск из Украины.

"Но до этого еще очень далеко. Потому что видим, как российские силы обстреливают Мариуполь, Херсон. Перебазируют свои войска, чтобы вернуться на восток и другие части Украины. Если будет настоящее мировое соглашение, можно обсуждать ослабление санкций", — подчеркнула замгоссекретаря США.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 37-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

В ответ на российскую агрессию ряд стран, в том числе США, Канада, Великобритания, ЕС, Япония, другие, ввели против Москвы беспрецедентные экономические и персональные санкции. В частности, они затронули и банковскую систему. Это привело к обесцениванию рубля. Кроме того, банки России больше не могут выдавать гражданам наличную валюту по переводам и валютным счетам. Ранее гражданам РФ закончили продавать наличную валюту.

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