Военный организовал схему поборов: заместителю командира 110-й бригады предъявлено подозрение

В 110-й бригаде разоблачили схему поборов с уклоняющихся от службы бойцов.

Заместителю командира 110-й отдельной механизированной бригады сообщено о подозрении в создании схемы поборов с уклоняющихся от службы бойцов.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Согласно данным следствия, с января 2024 года заместитель командира 110-й отдельной механизированной бригады наладил механизм получения денег от уклонявшихся от службы военнослужащих. За половину своей зарплаты они могли не являться на службу, а некоторым даже оформляли боевые выплаты.

Выявлено, что не менее четырех военнослужащих регулярно пользовались схемой уклонения от службы, выплачивая половину своей зарплаты. Это привело к ущербу для государства более 2,2 млн грн. Оперативная информация свидетельствует, что количество участников может быть значительно больше. ДБР даст правовую оценку действиям всех участвовавших в схеме военных.

Напомним, правоохранители задержали и доставили в Киев командира 211-й бригады. Он покрывал издевательства над военнослужащими.

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