Заместитель командира потребовал от вдовы военного 150 тысяч грн, чтобы ей выплатили пособие от государства

Заместитель командира воинской части требовал от вдовы военнослужащего Национальной гвардии 150 тысяч гривен взятки в обмен на то, что он поможет ей получить одноразовую компенсацию от государства из-за потери мужа во время войны.

Об этом сообщают в Офисе генерального прокурора и ГБР.

По данным следствия, в марте 2022 года заместитель командира одной из воинских частей заявил супруге погибшего бойца, что она и его дети смогут получить компенсацию от государства в размере 15 миллионов гривен. Он пообещал помочь в решении этого за "процент".

В марте 2023 года он получил от жены погибшего бойца Нацгвардии 150 тысяч гривен, после чего заместитель командира воинской части был задержан.

Подозреваемый был задержан после получения взятки / Фото: Офис Генерального прокурора

"Эти средства назначались за влияние на членов комиссии специального расследования смертельного несчастного случая по признанию гибели штаб-сержанта в период прохождения службы при исполнении служебных обязанностей. Это стало бы законным основанием для получения семьей погибшего единовременного денежного пособия, предусмотренного законодательством", — сообщили в Офисе генерального прокурора.

Подозреваемому инкриминируют ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Николаевской области задержан командир взвода, который требовал от солдат "делиться" выплатами и избил одного из подчиненных, чтобы продемонстрировать свою власть.

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