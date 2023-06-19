Заместитель командира потребовал от вдовы военного 150 тысяч грн, чтобы ей выплатили пособие от государства

Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.
Заместитель командира воинской части требовал от вдовы военнослужащего Национальной гвардии 150 тысяч гривен взятки в обмен на то, что он поможет ей получить одноразовую компенсацию от государства из-за потери мужа во время войны.
Об этом сообщают в Офисе генерального прокурора и ГБР.
По данным следствия, в марте 2022 года заместитель командира одной из воинских частей заявил супруге погибшего бойца, что она и его дети смогут получить компенсацию от государства в размере 15 миллионов гривен. Он пообещал помочь в решении этого за "процент".
В марте 2023 года он получил от жены погибшего бойца Нацгвардии 150 тысяч гривен, после чего заместитель командира воинской части был задержан.
"Эти средства назначались за влияние на членов комиссии специального расследования смертельного несчастного случая по признанию гибели штаб-сержанта в период прохождения службы при исполнении служебных обязанностей. Это стало бы законным основанием для получения семьей погибшего единовременного денежного пособия, предусмотренного законодательством", — сообщили в Офисе генерального прокурора.
Подозреваемому инкриминируют ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, в Николаевской области задержан командир взвода, который требовал от солдат "делиться" выплатами и избил одного из подчиненных, чтобы продемонстрировать свою власть.
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