Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Заместитель командира потребовал от вдовы военного 150 тысяч грн, чтобы ей выплатили пособие от государства

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
10к
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Заместитель командира потребовал от вдовы военного 150 тысяч грн, чтобы ей выплатили пособие от государства

Правоохранители задержали заместителя командира воинской части за взятку от вдовы погибшего воина. / Фото: Государственное бюро расследований

Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Заместитель командира воинской части требовал от вдовы военнослужащего Национальной гвардии 150 тысяч гривен взятки в обмен на то, что он поможет ей получить одноразовую компенсацию от государства из-за потери мужа во время войны.

Об этом сообщают в Офисе генерального прокурора и ГБР.

По данным следствия, в марте 2022 года заместитель командира одной из воинских частей заявил супруге погибшего бойца, что она и его дети смогут получить компенсацию от государства в размере 15 миллионов гривен. Он пообещал помочь в решении этого за "процент".

В марте 2023 года он получил от жены погибшего бойца Нацгвардии 150 тысяч гривен, после чего заместитель командира воинской части был задержан.

Подозреваемый был задержан после получения взятки / © Офис Генерального прокурора
Подозреваемый был задержан после получения взятки / Фото: Офис Генерального прокурора

"Эти средства назначались за влияние на членов комиссии специального расследования смертельного несчастного случая по признанию гибели штаб-сержанта в период прохождения службы при исполнении служебных обязанностей. Это стало бы законным основанием для получения семьей погибшего единовременного денежного пособия, предусмотренного законодательством", — сообщили в Офисе генерального прокурора.

Подозреваемому инкриминируют ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Николаевской области задержан командир взвода, который требовал от солдат "делиться" выплатами и избил одного из подчиненных, чтобы продемонстрировать свою власть.

Читайте также:

Компенсируют за сына родители поделились с его собратьями

Компенсируют за сына родители поделились с его собратьями

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
10к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация