Заместитель министра обороны Украины рассказала о планах врага в войне против Украины

Анна Маляр призвала и дальше поддерживать армию.

Сейчас враг снизил интенсивность продвижения, но еще планирует активную фазу наступления.

Об этом во время телемарафона сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Враг снизил интенсивность продвижения на территорию Украины. В то же время, враг не покидает планы активной фазы наступления. Это изнурительная борьба, но нужно время и силы. Это огромная армия. Чтобы ее победить — нужно время. Надо оставаться сильными и просто поддерживать нашу армию. Идет круговая оборона Мариуполя и оборона столицы. Бои продолжаются не несколько часов. Это несколько изнурительных дней", — сказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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