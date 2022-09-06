Военный учет женщин: заместитель министра обороны сделала важное заявление для украинок

Анна Маляр подчеркнула, что становиться или не становиться женщинам на военный учет – дело добровольное.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сделала важное заявление для украинок.
"Вскоре уже официально:
1) никаких ограничений для женщин по пересечению границы с 1 октября не будет, о чем я говорила неоднократно;
2) становиться или не становиться женщинам на военный учет – дело добровольное", — написала она в Telegram.
Отметим, на днях нардеп Марьяна Безуглая заявила, что выезд за границу некоторым украинкам таки могут запретить.
Напомним, ранее в Минобороны объяснили, как будет проходить военный учет для женщин. Женщины могут стать на военный учет добровольно, Министерство обороны дорабатывает перечень специальностей, которые нужны в украинской армии и туда могут призывать военнообязанных украинок.
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