Заместитель министра обороны Украины сообщила о ситуации на Южном направлении

По ее словам, Юг представляет для врага, как и Восток, стратегический интерес.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила о ситуации на Южном направлении.

Об этом она рассказала 12 апреля в эфире телемарафона.

"Юг сегодня также, как и Восток, концентрирует на себе большие усилия врага завоевать эту территорию. Это те цели промежуточные, которые ставит перед собой враг перед тем, как нацелиться на всю Украину. Во второй раз. Потому что впервые это они делали в 14-м году, и уже вот 24 февраля 22-го года. Юг представляет для врага, как и Восток, стратегический интерес. И на сегодняшний день это действительно очень сложная ситуация здесь. Нечего скрывать", — подчеркнула Маляр.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 48-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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