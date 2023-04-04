Заместитель председателя Федерации профсоюзов погорел на взятке в СИЗО

Чиновник пытался дать взятку судьям Киевского апелляционного суда.
Полиция разоблачила заместителя председателя Федерации профсоюзов Украины в ходе передачи взятки за изменение ему меры пресечения по делу о незаконном отчуждении имущества более чем на 138 миллионов гривен.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным правоохранителей, Владимир Саенко пытался дать взятку судьям Киевского апелляционного суда. В частности, чиновник через посредника планировал передать 150 тысяч долларов США для изменения меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.
"Ранее в декабре 2022 года работники ДБР сообщили чиновнику о подозрении по факту злоупотребления чужого имущества, злоупотреблении должностным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах", — говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ задокументировали, что он в 2019 году вместе с другими должностными лицами принимал решение о незаконной передаче частному предприятию здания государственной курортной бальнеобольницы в Киеве.
"Больница, которая вообще не подлежала отчуждению, была продана еще и по значительно более низкой стоимости", — указано в сообщении.
Отметим, Суд первой инстанции избрал чиновнику меру пресечения в виде ареста с альтернативой в виде залога в размере 124 млн грн, а также отстранил его от должности заместителя олова Федерации профсоюзов Украины сроком на 2 месяца. Это решение было неоднократно пролонгировано.
Напомним, в Луцке задержан 34-летний администратор телеграмм-канала, который сообщал о раздаче повесток в городе. Теперь ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
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