СБУ объявила подозрение заместителю главы Госдумы РФ Александру Бабакову, голосовавшему за аннексию украинских территорий. Также он владеет энергетическими компаниями, которые обстреливает Россия.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

По данным следствия, Бабаков вредит суверенитету Украины, способствует военной агрессии России и голосовал за аннексию украинских территорий.

По данным СБУ, он вместе с другими лицами является конечным бенефициаром одной из работающих в Украине энергетических компаний. В частности, в ее управлении находятся объекты энергетической инфраструктуры в Житомирской, Херсонской, Кировоградской, Черновицкой, Ровенской областях и Киеве. Их оккупанты регулярно обстреливают ракетами.

Попречнику Путина заочно уведомлено о подозрении по ч.3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины

Российские террористы от 10 октября наносят массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины 23 ноября был последний ракетный обстрел. Тогда Россия выпустила по нашим объектам энергетики и жилым домам 70 ракет, из которых 51 удалось сбить.

Старший научный сотрудник Евразийского центра "Атлантического совета" Андерс Аслунд считает, что у Украины есть пробел для национальной безопасности в энергоснабжении. По его словам, в одиннадцати из 24 украинских облэнерго значительной долей владеет российский националист Александр Бабаков.

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