Заместитель председателя Нацполиции Тишлек написал рапорт на увольнение: как он объяснил решение

Дмитрий Тишлек, занимающий должность заместителя председателя Нацполиции Украины, написал рапорт на увольнение.

Об этом он сообщил в комментарии изданию "РБК-Украина".

"Я принял решение написать рапорт об увольнении с должности заместителя председателя Нацполиции по собственному желанию. Подал на подпись руководству. Также жду результатов расследования ДБР, которое, напомню, было начато именно по моему заявлению, и проверки НАПК", — сказал Тишлек.

Напомним, что в октябре разразился скандал с Тишлеком, который якобы имеет связи с Россией. Его жена, по данным СМИ, даже после полномасштабного вторжения не лишилась паспорта РФ и ездила в Россию и временно оккупированный Крым с паспортом страны-агрессорки.

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