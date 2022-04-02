Заминированная территория и разрушенная инфраструктура: самые опасные направления и ситуация в Киевской области 2 апреля

Наиболее опасные направления – север Вышгородского и Бучанского районов.
Оккупанты заменяли территории, на которых оккупировались, а также разрушили инфраструктуру. В целом разрушение зафиксировано в 35 из 69 территориальных общин области.
Критические разрушения нанесены в Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, Бородянской, Макаровской, Великодимерской и Песковской общинах.
Об этом 2 апреля сообщает официальный Telegram-канал главы Киевской облгосадминистрации Александра Павлюка.
Так, наиболее опасными направлениями остаются север Вышгородского и Бучанского районов.
Белоцерковский, Бориспольский, Обуховский и Фастовский районы ситуация контролируемая. Силы обороны в повышенной готовности.
Броварской район – проблемным вопросом является замена отдельных территорий, где проводились боевые действия. В частности, это Великодимерская, Калитянская и Барышевская общины.
Вместе с тем, по состоянию на 2 апреля частично восстановлено электроснабжение в селах Рудницкое, Великая Дымерка, Шевченково и Заря.
Бучанский район:
- Макаровская община - связи нет, воды, газа, электричества нет.
- Бородянская община — связи нет, разрушена инфраструктура.
- Немишаевская община – инфраструктура разрушена, связи практически нет.
- Бучанская община – инфраструктура разрушена.
- Гостомельская община – инфраструктура разрушена.
- Ирпенская община – ВСУ контролирует Ирпень. Инфраструктура разрушена.
- Дмитровская община – частично отсутствующий свет.
Вышгородский район:
- В Иванковской, Дымерской и Полесской общинах – гуманитарная катастрофа, отсутствует связь, электроснабжение, продукты питания и лекарства.
- Славутич нуждается в продуктах питания, горючем и медикаментах.
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