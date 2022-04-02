Заминированная территория и разрушенная инфраструктура: самые опасные направления и ситуация в Киевской области 2 апреля

Заминированная территория и разрушенная инфраструктура: самые опасные направления и ситуация в Киевской области 2 апреля

Наиболее опасные направления – север Вышгородского и Бучанского районов.

Оккупанты заменяли территории, на которых оккупировались, а также разрушили инфраструктуру. В целом разрушение зафиксировано в 35 из 69 территориальных общин области.

Также читайте В Дмитровке в Киевской области ВСУ уничтожили 10 танков оккупантов и численное количество БМП: подробности боя

Критические разрушения нанесены в Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, Бородянской, Макаровской, Великодимерской и Песковской общинах.

Об этом 2 апреля сообщает официальный Telegram-канал главы Киевской облгосадминистрации Александра Павлюка.

Так, наиболее опасными направлениями остаются север Вышгородского и Бучанского районов.

Белоцерковский, Бориспольский, Обуховский и Фастовский районы ситуация контролируемая. Силы обороны в повышенной готовности.

Броварской район – проблемным вопросом является замена отдельных территорий, где проводились боевые действия. В частности, это Великодимерская, Калитянская и Барышевская общины.

Вместе с тем, по состоянию на 2 апреля частично восстановлено электроснабжение в селах Рудницкое, Великая Дымерка, Шевченково и Заря.

Бучанский район:

Макаровская община - связи нет, воды, газа, электричества нет.

Бородянская община — связи нет, разрушена инфраструктура.

Немишаевская община – инфраструктура разрушена, связи практически нет.

Бучанская община – инфраструктура разрушена.

Гостомельская община – инфраструктура разрушена.

Ирпенская община – ВСУ контролирует Ирпень. Инфраструктура разрушена.

Дмитровская община – частично отсутствующий свет.

Вышгородский район:

В Иванковской, Дымерской и Полесской общинах – гуманитарная катастрофа, отсутствует связь, электроснабжение, продукты питания и лекарства.

Славутич нуждается в продуктах питания, горючем и медикаментах.

Читайте также: